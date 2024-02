Tumori fra i vigili del fuoco a Lampedusa, esposto della Uil alla procura

«Nel 1986, dopo l’attacco missilistico di Gheddafi, sono stati installati due radar a 400 metri in linea d’aria dal distaccamento vigili del fuoco di Lampedusa - ha ricostruito, nell’esposto, Di Malta -. Gli impulsi dei radar interrompevano gli apparati radio, la tv e la linea telefonica. In quel periodo, il personale dei vigili del fuoco accusava forti mal di testa, dolori spariti dopo il 2000 in concomitanza con la disinstallazione dei radar».

Fra i vigili del fuoco - in servizio al distaccamento della maggiore delle isole Pelagie dal 1986 a oggi - ci sono stati 7 decessi per cancro, 13 sono ancora ammalati e a 10 sono state riscontrate malattie cardiache.

«Rilevante - prosegue il segretario provinciale della Uilpa vigili del fuoco - è che sono morti per tumori altri 8 lavoratori in servizio in altri enti, tra questi 3 addetti ai radar dell’aeronautica militare (2 di tumore e 1 per arresto cardiocircolatorio)». Dal 2022, la sigla sindacale ha chiesto, a diverse cariche istituzionali, l’avvio di un’indagine epidemiologica. Non c’è stato però, al momento, nessun riscontro. E oggi, indirizzato al procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo, è stato presentato un esposto «affinché si voglia disporre gli opportuni accertamenti per valutare eventuali profili illeciti».