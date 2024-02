Imprenditori e tecnici assolti: «Non era abusiva quella lottizzazione vicino alla Scala dei Turchi»

Erano accusati di avere consentito una lottizzazione abusiva vicino alla Torre di Monterosso, nei pressi della Scala dei Turchi, ma sono stati tutti assolti, «perché il fatto non sussiste». La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Agrigento, che ha assolto gli imprenditori Lorenzo Catanzaro e il padre Alfonso, quest’ultimo deceduto. Assolti anche i tecnici che curarono le pratiche amministrative, per il rilascio delle autorizzazioni a costruire, Giuseppe Vella in servizio al Comune di Realmonte, nel cui territorio ricade la zona della Scala dei Turchi, e Agostino Friscia e Calogero Carbone alla Soprintendenza di Agrigento.

Nel 2019 il gip del Tribunale di Agrigento aveva disposto il sequestro di un’area di oltre 15 ettari e degli immobili realizzati a cura della società Agriper. In tribunale gli avvocati difensori degli imputati e l’architetto Alessandro Carlino hanno provato e documentato che nessun illecito sarebbe stato commesso. «La società Agriper (riconducibile agli imprenditori Catanzaro) dopo 5 anni dal sequestro auspica di potere riprendere a sostenere gli investimenti per creare nuova occupazione», si legge in una nota.