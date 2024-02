Agrigento, soldi estorti ad un anziano con le minacce: condannati la badante e un usuraio

Badante e complice condannati per avere minacciato di uccidere e mandare in manicomio un anziano se non avesse assecondato le loro richieste di denaro. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, ha inflitto 4 anni e 8 mesi di reclusione, per l’accusa di estorsione aggravata, a Giuseppina Giardina, 45 anni, e Angelo Di Gloria, 65 anni. La presunta vittima, secondo quanto ha accertato il processo, sarebbe stata spinta a cedere case, attività e svuotare il conto corrente di oltre 700 mila euro.

I fatti al centro della vicenda risalgono al periodo compreso fra il gennaio del 2017 e l’aprile dell’anno successivo. I due imputati avrebbero ripetutamente minacciato un anziano di 75 anni per estorcergli soldi, appartamenti e la rivendita di tabacchi di sua proprietà. La donna, in particolare, sarebbe stata vittima di usura da parte di Di Gloria e le somme sarebbero state restituite grazie ai soldi dell'anziano, al quale la donna aveva prospettato che sarebbe stato rinchiuso in un reparto di psichiatria, picchiato e persino ucciso dall’imputato se non avesse assecondato le sue richieste. Il tutto - sostiene l’accusa - sarebbe stato premeditato con lo stesso Di Gloria.