Licata, accompagna i figli a scuola e viene aggredita da 6 cani randagi

Tragedia sfiorata a Licata. Questa mattina, una donna, dopo aver accompagnato i figli presso la scuola Salvatore Quasimodo, nel quartiere Oltreponte, è stata aggredita dai cani randagi davanti all’ingresso. Secondo una prima ricostruzione, la signora si trovava davanti al cancello quando un branco formato da 6 animali l'hanno assalita.

I cani le hanno anche strappato il giaccone che indossava. La donna ha urlato e i residenti e gli insegnanti, vedendo la scena, sono intervenuti riuscendo a far scappare gli animali. La donna, in stato di choc, è stata soccorsa dai presenti. Grazie al provvidenziale intervento la mamma non è rimasta ferita.

Davanti alla scuola sono giunti gli agenti della polizia municipale che hanno ascoltato la testimonianza dei presenti e hanno monitorato la zona. Secondo quanto raccontato dai presenti, i cani stazionano abitualmente nella zona e, fino ad oggi, non avevano dato segni di preoccupazione.