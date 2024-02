Siculiana, rinchiusa in casa e picchiata davanti alla figlia: va a processo un uomo di 37 anni

Schiaffi, pugni, violenze, gelosia ossessiva e minacce con un coltello: un trentasettenne di Siculiana, nell’agrigentino, finisce a processo per le accuse di maltrattamenti, lesioni aggravate e minacce ai danni della compagna e del suocero. Davanti ai giudici della prima sezione penale del tribunale, presieduta da Alfonso Malato, ha deposto la sorella della presunta vittima, originaria di Milano, che ha confermato di avere raccolto, per circa tre anni, le confidenze della sorella. La donna sarebbe stata maltrattata, anche in presenza della figlia minorenne, e sarebbe stata costretta a subire la gelosia ossessiva dell’uomo che l’avrebbe obbligata a cancellarsi dai social, cambiare tre volte numero di telefono e non contattare nessuno senza il suo consenso. «Qui non sei a Milano che puoi fare quello che vuoi... la prossima volta che parli con un timpuluni (schiaffi, ndr) ti faccio cadere i denti....». Queste e altre frasi di insulto sarebbero state pronunciate all’indirizzo della donna insultata ed etichettata come «pazza».