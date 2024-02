Agrigento, rimprovera dei giovani su un'auto nella villa comunale: il branco lo prende a calci e pugni

In base ai primi accertamenti ha riportato traumi e fratture soprattutto agli arti, per lui è stato necessario il ricovero. Sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. A fornire un contributo potrebbero essere le immagini delle telecamere del circuito di videosorveglianza che si trova nel parco. A dicembre un professore del liceo classico Francesco Scaduto è stato preso di mira a Bagheria.

È stato preso a calci e pugni dopo avere rimproverato un gruppo di giovani all'interno della villa comunale di Agrigento. Si tratta di un uomo di cinquantanove anni, finito in ospedale per avere invitato i ragazzi ad uscire dal parco: erano entrati a bordo di un'auto e continuavano a scorrazzare indisturbati. A Villa Bonfiglio è così esplosa la violenza.

È successo in via Dante, dopo avere rimproverato due ragazzi che a bordo di uno scooter erano saliti sul marciapiede. Stavano per investire alcuni pedoni quando l'uomo è intervenuto: il professore ha infatti assistito alla scena e ha invitato i due a scendere immediatamente, per evitare ulteriori pericoli. Risultato? I ragazzi sono scesi dal ciclomotore e hanno schiaffeggiato il professore. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti, i carabinieri sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti e hanno identificato i due ragazzi.