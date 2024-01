Incendio a Ravanusa, auto posteggiata in fiamme: indagini

Un'auto in fiamme a Ravanusa. Secondo una prima ricostruzione, una Minicar posteggiata in via Masaniello è andata a fuoco. I residenti, vedendo le fiamme, hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i pompieri del distaccamento di Canicattì e i carabinieri.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, mettendo in sicurezza la zona, mentre i carabinieri hanno perlustrato la zona alla ricerca di indizi. Rintracciato il proprietario dell'auto, un operaio di 38 anni di Ravanusa che è stato ascoltato per cercare di capire cosa abbia potuto provocare l'incendio.

Attualmente tutte le piste sono aperte, dal dolo all'incendio accidentale.