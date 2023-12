Ravanusa, a fuoco il furgone di due venditori ambulanti: indagini

Un incendio è divampato nella notte a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Ad andare a fuoco è stato un furgone Daily Iveco posteggiato in strada, in contrada Piano Di Marco. Il mezzo è andato completamente distrutto.

I residenti, allarmati dalle fiamme, hanno contattato i vigili del fuoco che sono immediatamente giunti sul posto. I pompieri hanno spento le fiamme, ma il furgone è stato distrutto dalle fiamme. Sul luogo dell'incendio sono giunti anche i carabinieri della locale stazione che hanno identificato i proprietari del furgone. Si tratta di due venditori ambulanti, padre e figlio, già noti alle forze dell’ordine.

I militari hanno avviato le indagini, hanno interrogato i due per capire se nei giorni precedenti avessero visto o sentito qualcosa di sospetto e stanno vagliando l'esistenza di sistemi di videosorveglianza nella zona, le cui immagini possono essere di notevole importanza per giungere all'identificazione di chi ha commesso il fatto.