Agrigento, ancora risse tra giovani nella zona della movida

Ancora risse nel centro di Agrigento con protagonisti sempre giovani. La prima è avvenuta nel week end nei pressi di un bar tra Porta di Ponte e via Gioeni. Secondo le testimonianze, due gruppi di giovani si sarebbero scontrati per futili motivi. Prima i ragazzi si sarebbero insultati, poi si sarebbero iniziati a spingere. Provvidenziale l'arrivo delle forze dell'ordine allertate dai passanti.

Subito dopo, sempre nei luoghi della movida di Agrigento, tra via Atenea e via Gioeni, è avvenuta una scazzottata. I passanti, assistendo alla scena, hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti agenti della polizia, i carabinieri e la guardia di finanza. I due gruppi di ragazzini si sono fronteggiati, vicino ad un locale, per motivi sconosciuti, e l'arrivo delle forze dell'ordine ha scongiurato il peggio. All’arrivo della polizia i giovani sono fuggiti.

Infine un giovane immigrato, probabilmente ubriaco, ha molestato passanti e avventori all’ingresso di via Atenea. Anche in questo caso sono intervenuti i poliziotti che lo hanno identificato e allontanato.