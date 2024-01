Agrigento, picchiato per aver reclamato il parcheggio disabili

È stato picchiato selvaggiamente e colpito con violenti pugni al volto, anche quando era per terra esanime, per avere reclamato il posteggio per disabili davanti alla scuola. Vittima della brutale aggressione, ripresa con lo smartphone da una ragazzina con il video subito diventato virale, è un nigeriano di 45 anni che ha riportato la frattura dello zigomo sinistro. Sull'episodio sta indagando la polizia che sta individuando i due autori del pestaggio che si sono poi allontanati a bordo di un’auto.

L’episodio è avvenuto al viale della Vittoria, ad Agrigento, nei pressi della scuola Lauricella. Il 45enne, secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe trovato il posto riservato ai disabili, in cui aveva diritto di parcheggiare per prelevare la figlia, occupato da un’altra vettura. Ne sarebbe sorta una discussione con due uomini che avrebbero iniziato a picchiarlo. L’uomo, a sua volta, ha provato a difendersi e colpirli.

La scena, alla quale assistono pedoni e altri automobilisti che non intervengono, viene ripresa con il proprio smartphone da una ragazzina che ride divertita quando il nigeriano finisce a terra esanime dopo essere stato colpito con un pugno al volto. L’aggressore più esagitato continua a colpirlo più volte in faccia quando l'uomo si trova a terra. L’amico lo invita a fermarsi per andarsene e, solo in quel momento, due passanti decidono di intervenire per soccorrere il 45enne mentre i due aggressori si allontanavano con l’auto. La polizia ha acquisito il filmato e ricostruito l’episodio: la moglie della vittima ha presentato una denuncia a carico di ignoti. La targa dell’auto a bordo della quale i due uomini si sono allontanati è ben visibile nel video e a breve dovrebbero essere individuati.