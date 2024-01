Agrigento, colpi di pistola contro un'abitazione nel quartiere di Monserrato: indagini

Alcuni colpi di pistola sono stati sparati ieri sera (18 gennaio), intorno alle 22, in via Isola delle Femmine nel quartiere di Monserrato, ad Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, due persone, a volto coperto, si sarebbero avvicinati all'abitazione di un uomo e avrebbero sparato proiettili verso la porta d’ingresso di un appartamento al primo piano di una palazzina popolare. Un gesto che sembrerebbe avere il contorno di un'intimidazione.

Sul posto, lanciato l'allarme, sono giunti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile che hanno ascoltato il proprietario dell'immobile e hanno perlustrato la zona, avviando le indagini.

I militari hanno trovato nei pressi dell'abitazione, per terra, i bossoli e un panno imbevuto di benzina. Per gli inquirenti, quest'ultimo, sarebbe potuto servire per appiccare un incendio, intenzione non andata in porto perchè qualcosa o qualcuno avrebbe potuto mettere in fuga i malintenzionati.

I carabinieri stanno valutando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona, le cui immagini potrebbero rivelarsi utili per le indagini.