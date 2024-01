Nuovo raid vandalico ad Agrigento: ancora auto danneggiate in centro

Ancora un raid vandalico ad Agrigento. Un'auto, posteggiata in centro storico, è stata presa di mira e sfregiata con un chiodo o un oggetto molto appuntito. Quasi tutta la carrozzeria è stata graffiata, un gesto non nuovo ad Agrigento.

L'auto è di proprietà di un impiegato di 33 anni che aveva posteggiato la sua vettura. Al ritorno ha trovato l'amara sorpresa e ha deciso di denunciare il fatto, a carico di ignoti, agli agenti di polizia.

I poliziotti, anche in questo caso, hanno avviato le indagini, hanno ascoltato l'uomo per capire se si sia trattato di un fatto intenzionale e quindi se negli ultimi giorni avesse visto o ascoltato qualcosa di sospetto. Il trentatreenne, secondo quanto emerge, non si spiegherebbe il motivo. In città, nell'ultimo periodo, sono diversi i casi di vetture sfregiate in centro storico che sembrerebbero dei veri atti vandalici ai danni di autovetture soprattutto nuove.

A fine dicembre, un suv della Hyndai, posteggiato in viale Della Vittoria, è stata totalmente devastata e buona parte della carrozzeria è stata rigata con un chiodo o un oggetto appuntito. L'auto, in quel caso, apparteneva ad un agrigentino sessantatreenne. Anche in quel caso erano state avviate le indagini.