Naro, in pochi anche per l'ultimo saluto a Maria Rus

Ultimo saluto per Maria Rus, la donna di 54 anni brutalmente uccisa nella notte fra il 4 e il 5 gennaio nella sua abitazione di Naro L’ultimo saluto delle comunità romena e narese è avvenuto nella camera ardente allestita nella cittadina barocca. Dopo i funerali, con rito ortodosso, celebrati da padre Dnu Bacauanu, parroco della chiesa di San Nicola e Santa Filofteia di Canicattì e l’ultimo saluto della figlia Marcela, il feretro è stato caricato su un furgone per il ritorno in Romania dove verranno celebrati anche lì i funerali.

Pochi cittadini e uomini delle istituzioni presenti per la cerimonia come pure era accaduto venerdì per l’ultimo saluto a Delia Zarnescu, l’altra vittima del massacro per cui è stato fermato un rumeno di 24 anni, connazionale delle vittime, con l’accusa di averle brutalmente uccise, dando fuoco al cadavere di una delle due, al loro rifiuto alle sue avance sessuali.