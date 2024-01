Fissati i funerali delle due donne uccise a Naro

Nel giorno della «marcia dei 200 passi», per riflettere, deporre dei fiori nelle case dell’orrore e stringersi forte attorno al dolore dei familiari di Delia Zarniscu e Maria Rus, trucidate nella notte fra giovedì 4 e venerdì 5 gennaio, sono stati i fissati i funerali.

Domani (13 gennaio 2023), alle 17,30, nella chiesa di Sant’Erasmo, in piazza Cesare Battisti a Naro, verranno officiate le esequie di Delia Zarniscu, 58 anni, che era cattolica. La salma della donna resterà a Naro: verrà tumulata nel cimitero cittadino.

Lunedì (15 gennaio), alle ore 15,30, nella Casa del commiato «Ferraro», verrà dato invece il commiato a Maria Rus, 55 anni, che verrà poi traslata e seppellita in Romania dove riposa la salma di una figlioletta neonata che la donna aveva perso. Sarà presente anche padre Bacauanu, parroco della chiesa di San Nicola e Santa Filofteia di Canicattì, che ieri ha lanciato un appello ai romeni di fede ortodossa per contribuire alla raccolta fondi per aiutare i familiari delle vittime e per aderire alla marcia silenziosa che è stata promossa dalla sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara.

Nella foto le due vittime