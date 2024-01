Maria e Delia unite dallo stesso tragico destino, a Naro la marcia dei 200 passi per ricordarle

In attesa che vengano restituite le salme di Delia Zarniscu e Maria Rus e vengano stabilite le date, o la data, dei funerali quando sarà lutto cittadino, il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, ha deciso che per venerdì, alle 17, ci sarà un momento di raccoglimento e commemorazione in piazza Cesare Battisti, davanti la chiesa di Sant’Erasmo, a conclusione della «Marcia dei 200 passi», fra via Vinci e vicolo Avenia dove sono avvenuti i due omicidi. Anche se stamattina qualcuno lo ha già fatto, verranno portati dei fiori davanti alle porte delle case delle due vittime. Abitazioni sotto sequestro nelle quali mercoledì saranno eseguiti i rilievi del Ris di Messina.

Proprio da piazza Cesare Battisti partirà la «Marcia dei 200 passi» alla quale dovrebbe prendere parte - arriverà conferma nelle prossime ore - anche il console della Romania che è stato invitato oggi da Brandara. Il sindaco stamane ha ricevuto in municipio, dopo averla invitata, la figlia di Maria Rus, Marcela.

«Strazia il cuore a vedere e parlare con Marcela. Ho voluto incontrarla per capire se e come il Comune può aiutarla. Mi ha spiegato che subito dopo i funerali la loro intenzione è quella di riportare la mamma in Romania e seppellirla laddove è tumulata una figlia della donna, morta neonata. Ci siamo messi a disposizione per contribuire alle spese». Lo ha detto, commossa, Maria Grazia Brandara che è la sindaco di Naro.

Alcune donne romene che da tempo vivono a Naro hanno chiesto al sindacaìi se era opportuno o meno organizzare una raccolta di fondi per aiutare.

Nella combo Maria Rus e Delia Zarniscu, le due donne uccise a Naro