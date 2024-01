Maltempo, a Eraclea Minoa le mareggiate divorano un lido

A Eraclea Minoa danneggiato dalle mareggiate lo stabilimento balneare Mithos, che si trova nella terza spiaggia. Dopo avere spazzato via una pedana e alcune cabine in legno, il mare si è infiltrato sotto la struttura, che adesso si regge per metà su palafitte e che appare a serio rischio crollo. La struttura già negli anni scorsi era stata in parte spazzata via dalle onde e poi è stata ricostruita.

Il mare continua ad avanzare anche nella prima spiaggia, dove in parte è stato danneggiato il chiosco in legno sede dell’Oasi Marevivo. Al momento sembrano al riparo dalle mareggiate i tratti di litorale adiacenti al camping e allo stabilimento balneare Lido Garibaldi, più protetti dalle barriere frangiflutti realizzate nei mesi scorsi. Contro l’erosione costiera, a Eraclea, dopo la realizzazione di tre barriere frangiflutti, sono ancora in corso i lavori per il ripascimento artificiale del litorale. Danni ingenti anche alla pineta, in diversi punti decine di alberi sradicati e finiti in mare.

«Il fenomeno erosivo che da anni colpisce la spiaggia di Eraclea Minoa non è terminato, nonostante siano state costruite tre barriere sub ortogonali. Noi avremmo preferito che venissero costruite delle barriere soffolte parallele alla riva. Il disastro continua», scrive il responsabile dell’associazione Mareamico Agrigento, Claudio Lombardo, in una nota corredata da foto e video che documentano i danni provocati dalle recenti mareggiate ad Eraclea Minoa.

IL VIDEO DI MAREAMICO