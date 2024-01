La donna trovata morta ad Agrigento, l'autopsia non scioglie il giallo

L’autopsia eseguita dal medico legale sulla salma di Concetta Conti, la pensionata di 79 anni trovata morta nel soggiorno della sua abitazione tra le vie Gamez e Porcello, nel cuore del centro storico di Agrigento, lascia aperto il giallo. Il medico legale non ha riscontrato segni che possano far pensare a una morte violenta, ma per conoscere l’esito dell’esame autoptico, bisognerà attendere alcuni giorni.

I poliziotti della squadra mobile, coordinati dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dal sostituto procuratore Elettra Consoli, non escludono nessuna ipotesi investigativa. Dalla casa della donna, che non aveva figli o parenti prossimi, mancherebbero alcuni oggetti, forse anche di valore. E la camera da letto sarebbe stata trovata a soqquadro come ci si potrebbe aspettare in caso di un furto.