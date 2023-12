Canicattì, scontro tra uno scooter e un furgone: ragazzo di 14 anni in gravi condizioni

Incidente a Canicattì tra uno scooter e un furgone: un giovane di 14 anni è rimasto gravemente ferito. L'impatto si è verificato in una traversa di via Pirandello e si è rivelato violentissimo, al punto da far sbalzare dalla sella il giovane e un suo amico, finiti sull'asfalto. Il quattordicenne A.C ha riportato ferite gravissime ed è stato trasportato con codice rosso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

Le sue condizioni sono subito apparse critiche ed è stato successivamente disposto il trasferimento in ospedale a Palermo. Il giovane che viaggiava sullo scooter insieme a lui è invece in condizioni meno gravi: ha riportato una frattura a una gamba ed è stato trasportato al pronto soccorso. Intanto tutto il paese spera nella piena guarigione del quattordicenne: quello che è successo ha infatti fortemente colpito l'intera comunità che nelle scorse ore ha dedicato un momento di preghiera al giovane.

In tantissimi lo conoscono e sono sotto choc: sperano di riabbracciarlo quanto prima. Sul luogo dell'incidente, intanto, la polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità.