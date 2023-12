Favara, due adolescenti fuggono da casa: non si hanno notizie dal giorno di Santo Stefano

A Favara, in provincia di Agrigento, non si hanno notizie, da diversi giorni, di due minorenni. Si tratta di un giovane di 15 anni di Favara e di una adolescente di 16 anni di Agrigento. I familiari di entrambi non hanno notizie dalla sera di Santo Stefano. C'è apprensione tra i genitori che hanno presentato denuncia ai carabinieri.

I due ragazzi sarebbero fuggiti insieme e, stando alle prime informazioni, avrebbero con loro soldi. I carabinieri hanno avviato le indagini, ascoltato i genitori e gli amici e proceduto alle ricerche non soltanto a Favara, ma in tutta la provincia di Agrigento.

Niente nei giorni precedenti all'accaduto avrebbe fatto immaginare alla fuga e nessuno, al momento, sa dove siano andati. Le forze dell'ordine stanno pattugliando la zona, ma degli adolescenti non c'è traccia. Della scomparsa è stata informata anche la procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo.