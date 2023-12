Lampedusa, sul barcone esplode uno dei motori durante il viaggio: tutti salvi i migranti

Uno dei due motori fuoribordo di un barcone soccorso dalla motovedetta Cp277 della guardia costiera, a Lampedusa, è esploso durante la navigazione. A raccontarlo, specificando che il motore è stato lasciato in mare, sono stati i 54 bengalesi, egiziani, eritrei, pakistani, siriani ed etiopi partiti nella serata di Natale da Zuara, in Libia. Nonostante l’incidente, durante la navigazione della carretta di 7 metri non ci sono stati morti e dispersi.

Un migrante invece è stato portato, subito dopo un altro sbarco a Lampedusa, nel poliambulatorio. Il giovane non riusciva a stare in piedi a causa di una sospetta frattura a un piede. L’uomo era su un barchino in ferro, di 5 metri, assieme a 42 persone, originarie di Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali e Sierra Leone, partite a loro dire da Sfax nella serata di Natale, pagando da 500 a 700 euro a testa per la traversata.

Stamattina (27 dicembre) Sono 619, fra cui 57 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa dove ieri ci sono stati 14 sbarchi con 482 persone e 137 sono invece arrivati fra la notte e l’alba. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, per questa sera è previsto il trasferimento di circa 300 ospiti della struttura d’accoglienza con il traghetto di linea per Porto Empedocle. Ieri erano stati invece spostati, sempre con il traghetto, altri 184 migranti.