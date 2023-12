Sbarchi senza sosta a Lampedusa, salgono a 9 gli approdi per un totale di 281 migranti

Altri 108 migranti, a bordo di 4 diverse imbarcazioni soccorse al largo di Lampedusa, sono sbarcati al molo Favarolo. Salgono a 9 gli approdi dalla mezzanotte, per un totale di 281 migranti.

Sui quattro barchini viaggiavano 10, 32, 6 e 60 tra bengalesi, pakistani, egiziani, tunisini e siriani. Sarebbero partiti da Monastir e Sidi Mansour, in Tunisia e il gruppo più numeroso da Zuara, in Libia.

Nel pomeriggio era arrivata notizia dell’arrivo di 79 migranti, originari di Tunisia, Guinea, Mali, Sudan e Costa d’Avorio sono sbarcati a Lampedusa dove, dalla mezzanotte, salgono a 5 gli approdi, per un totale di 173 persone. Sugli ultimi due gommoni soccorsi c’erano 32 e 47 persone.

In precedenza 3 imbarcazioni erano soccorse dalle motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. In ordine di tempo, durante la notte, con a bordo 12 tunisini, 40 egiziani, siriani e sudanesi e 42 ivoriani, ghanesi, nigeriani, liberiani e burkinabè.