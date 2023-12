No del gip di Agrigento all’uso della discarica di Siculiana: resta chiusa

No del gip del tribunale di Agrigento all’uso della discarica di Siculiana, sequestrata nelle scorse settimane nell’ambito di un’indagine che ipotizza gravi irregolarità amministrative e ambientali. Il gip ha rigettato la richiesta di utilizzo del sito per il conferimento dei rifiuti nell’attesa degli ulteriori accertamenti degli inquirenti. Nel frattempo in alcuni centri della provincia, che utilizzavano il sito di Siculiana, iniziano a proliferare le discariche a cielo aperto.

Sulla vicenda è intervenuto il prefetto di Agrigento, Filippo Romano. «È un tema - ha detto - di totale competenza regionale. Ho scritto due lettere alla Regione, l’ultima non appena abbiamo avuto il rigetto, da parte del gip, dell’istanza di uso e ho invitato il presidente della Regione a ragionare anche in termini di utilizzo dei fondi che il presidente ha in base ad una norma speciale che consente di intervenire con ordinanza». Romano aggiunge: «Mi risulta che a Palermo ci stiano lavorando, la Prefettura sta facendo tutto il possibile. Se il problema dovesse assumere carattere di ordine pubblico ovviamente interverremo, al momento il sistema regge. Ma regge per come siamo abituati in Sicilia».