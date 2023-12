Licata, picchia la moglie e le fa perdere il bambino

Picchiata, per anni, davanti ai figli e in un’occasione, a causa delle percosse, la donna ha perso il feto che portava in grembo. Maltrattamenti, vessazioni, minacce di morte che non erano mai state denunciate. Almeno fino a qualche giorno fa quando l’immigrata è finita al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. I medici, diagnosticando ferite e lesioni riconducibili a dei maltrattamenti familiari, hanno chiamato il commissariato e i poliziotti, avviando le indagini, hanno ricostruito che la donna era vittima di atti di violenza da parte del marito, anch’esso extracomunitario.

L’uomo, stando alle accuse formalizzate, più volte, avrebbe - per motivi banali e futili - aggredito con calci e pugni la consorte, provocandole lesioni. È stato avviato l’iter del codice rosso: la donna, assieme ai figli, è stata allontanata dalla casa familiare ed è stata collocata in una struttura protetta ad indirizzo segreto.

L’uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia e il tribunale, nelle ultimissime ore, ha decretato la perdita della potestà genitoriale nei confronti dei figli.