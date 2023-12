Incidente a Caltabellotta, scontro frontale tra due auto: tre feriti

Incidente a Caltabellotta, in provincia di Agrigento. A scontrarsi frontalmente, lungo la strada statale 115, in località Piano Monaco, sono state due autovetture: una Golf e una Peugeot. Tre le persone rimaste ferite: una coppia di anziani, originaria di Sant’Anna, e un uomo di Caltabellotta.

L'impatto è stato molto forte e i feriti sono apparsi subito in gravi condizioni. Alcuni automobilisti, in transito nella zona, hanno allertato i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono giunti le ambulanze. I sanitari hanno soccorso i tre feriti. In considerazione delle ferite del conducente di uno delle due vetture, i soccorritori hanno allertato l'elisoccorso che, giunto sul luogo dell'incidente, ha trasportato l'uomo di Caltabellotta all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

I due coniugi sono invece stati trasferiti con le ambulanze presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Sul luogo dello scontro è giunta anche la polizia locale che ha gestito il traffico ed effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente.