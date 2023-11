Agrigento, furto in un appartamento: rubati gioielli, argenteria e oggetti di valore

Furto in un appartamento ad Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno si sarebbe intrufolato nell'abitazione di proprietà di un quarantatreenne che vive al Nord, dove si è trasferito, ma era ritornato ad Agrigento per trascorrere un periodo di ferie. Ad accorgersi del furto è stato lo stesso proprietario che ha allertato le forze dell'ordine.

Chi ha commesso il furto sarebbe entrato nell'appartamento utilizzando una chiave bulgara e, dopo aver messo a soqquadro l’abitazione, ha rubato oro, l’argenteria e numerosi oggetti preziosi. Secondo una prima quantificazione il bottino ammonterebbe a circa 10 mila euro.

Nessuno si sarebbe accorto di qualcosa di sospetto. Gli agenti di polizia hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. Gli inquirenti stanno verificando la possibile presenza di telecamere di videosorveglianza in zona, le cui immagini potrebbero essere utili per le indagini.