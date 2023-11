In provincia di Agrigento due furti in bar-tabacchi in poche ore: si indaga su una banda

Due furti simili in poche ore in provincia di Agrigento. Il primo è avvenuto nel bar-tabacchi dell’area di servizio Eni, lungo la strada statale 115, in territorio di Montallegro, e il secondo presso il bar-tabacchi di contrada Martusa, a Caltabellotta.

Utilizzata la stessa modalità. Nel primo caso, la banda avrebbe sfondato la porta di ingresso della tabaccheria e, dopo essere entrati, avrebbero portato via 300 euro in monete e alcune stecche di sigarette. Nel secondo, invece, sempre dopo aver rotto la porta d'ingresso, hanno rubato il registratore di cassa che conteneva circa 600 euro.

Ad accorgersi dei furti sono stati i proprietari al momento della riapertura. In entrambi i casi sono stati allertati i carabinieri che giunti sul posto hanno effettuato tutti i rilievi per risalire a chi ha commesso i furti. Per gli inquirenti che stanno indagando, ad agire sarebbe stata la stessa banda.

I carabinieri di Montallegro e di Caltabellotta stanno visionando anche le immagini degli impianti di videosorveglianza. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la banda sia composta da 4 persone e che per spostarsi abbia utilizzato un'autovettura.