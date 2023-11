Paura in via Dante ad Agrigento: appartamento a fuoco, tre anziani messi in salvo

Momenti di paura nella centralissima via Dante, ad Agrigento. Un incendio è divampato nell'appartamento di due anziani e le fiamme hanno coinvolto anche l'abitazione al piano superiore. Il rogo, partito da un terzo piano, si è infatti rapidamente diffuso al quarto, dove una donna vive da sola. E' subito stato lanciato l'allarme dai vicini di casa: le fiamme hanno raggiunto il balcone, sul posto sono arrivate nel giro di pochi minuti due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno circoscritto l'incendio con non poche difficoltà.

Nel frattempo, i poliziotti delle volanti arrivate in via Dante, hanno messo in salvo la coppia di anziani coniugi e la donna al quarto piano, intossicati dal fumo. Sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118. Nel palazzo i vigili del fuoco hanno inoltre effettuato gli accertamenti per risalire all'origine delle fiamme.

In base a una prima ipotesi il rogo sarebbe partito da un divano dove si trovava una coperta termica, ma le verifiche sono in corso per individuare l'eventuale malfunzionamento che può avere innescato le fiamme. L'appartamento è stato messo in sicurezza, le condizioni dei tre anziani non sono gravi.