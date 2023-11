L'incidente mortale a Sciacca, comunità sotto choc per Andrea: «Un ragazzo meraviglioso, ti porteremo nel cuore»

«Svegliarsi stamani e apprendere la notizia che un grande amico non c'è piu: la vita è crudele. Andrea, ti voglio bene». È solo uno dei tantissimi messaggi condivisi sui social da chi conosceva il ragazzo di venticinque anni che ha perso la vita nella serata di ieri, domenica 26 novembre, a Sciacca.

Andrea Di Pisa è morto in seguito al terribile impatto avvenuto in via Rodolfo Morandi, in pieno centro abitato, tra il suo scooter e un'auto. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, praticandogli anche il massaggio cardiaco, ma non c’è stato niente da fare. In condizioni gravi anche la fidanzata che viaggiava con lui sullo scooter, è in prognosi riservata e tutta Sciacca prega per lei.

La comunità, in lacrime per la morte di Andrea, si è stretta in queste ore attorno alla famiglia colpita dalla tragedia. Il giovane lavorava al ristorante «Al Faro», dove in tanti avevano avuto l'occasione di conoscerlo. «Sciacca oggi è una città sotto choc - si legge sulla pagina della community su Facebook - . C'è un silenzio per tutta la città che quasi fa paura. Tutti abbiamo lo stesso pensiero, per te Andrea, per la tua ragazza, per i tuoi genitori e i tuoi fratelli. Tutti preghiamo affinché possano trovare un po' di pace dopo questo tragico evento accaduto ieri sera. Perché in fondo Sciacca è una famiglia e la famiglia c'è sempre quando qualcuno ha bisogno. Riposa in pace Andrea».

«Uno strazio - scrive un'altra amica - chi avuto la possibilità di conoscerlo e vederlo crescere, era un ragazzo meraviglioso. Che il buon Dio possa dare tanta forza a questa famiglia». Domani, martedì 28 novembre, saranno celebrati i funerali alle 10.30 nella basilica di Maria Santissima del Soccorso.