Agrigento, scappa dopo l'incidente: rintracciato e denunciato pirata della strada di trentasette anni

Dopo lo scontro con un'auto si era dato alla fuga senza prestare soccorso e non aveva nemmeno lanciato l'allarme. È stato rintracciato un pirata della strada che aveva provocato un incidente in via Capitano Ippolito, ad Agrigento, ed era scappato.

Credeva di avere fatto perdere le proprie tracce, ma in realtà i poliziotti sono riuciti a individuarlo grazie alle indagini immediatamente partite dopo lo schianto. L'impatto si era rivelato molto violento, al punto da provocare un ferito grave: una persona a bordo dell'altra macchina coinvolta, infatti, era rimasta ferita ed era stato necessario il trasporto in codice rosso all'ospedale, dove è stata poi ricoverata.

Sul posto erano intervenuti i poliziotti del commissariato di Canicattì, che avevano effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze. Sono anche state esaminate le immagini delle telecamere della zona. Gli investigatori hanno così rintracciato il pirata della strada, un uomo di trentasette anni: è accusato di lesioni personali, danneggiamento e fuga in seguito ad incidente stradale.