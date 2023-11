Licata, colpo all'ufficio postale: caccia a un rapinatore armato di taglierino

Armato di un taglierino ha preso di mira l'ufficio l'ufficio postale di Licata e ha minacciato gli addetti allo sportello. Ha messo a segno il colpo un uomo che è adesso ricercato dai carabinieri. A lanciare l'allarme dalla filiale delle Poste di via Cristoforo Colombo sono stati i dipendenti: il rapinatore, descritto come un uomo anziano, li ha costretti a consegnare i soldi in cassa, poi si è dato alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Il bottino sarebbe di circa cinqucento euro. I militari giunti sul posto hanno raccolto le testimonianze degli impiegati e di alcuni clienti che hanno raccontato i momenti di paura e fornito una descrizione dell'uomo entrato in azione. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza dell'ufficio e di quelle installate nella zona, da cui potrebbero emergere importanti elementi per risalire al rapinatore.

Nelle scorse settimane un uomo di quarantasette anni è stato arrestato a Palermo dalla polizia: aveva messo a segno due colpi nel giro di pochi giorni, uno dei quali all'ufficio postale di via Mariano Stabile.