Agrigento, l'imprenditore Alberto Re tenta il suicidio: è uno degli organizzatori del Paladino d'oro

L’imprenditore Alberto Re, settantottenne, ha tentato il suicidato, questa mattina, sparandosi un colpo di pistola alla testa, quando si trovava nella sua abitazione, in via Empedocle, ad Agrigento. A casa, insieme a lui, c'erano la moglie e i figli. Re è stato soccorso e trasportato in gravissime condizioni, all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ed è stato ricoverato presso il reparto di Rianimazione. Si trova in condizioni critiche.

L'imprenditore ha lasciato una lettera, che adesso è in mano agli investigatori della squadra mobile di Agrigento, in cui spiegherebbe le motivazioni del suo gesto. La procura ha aperto un'inchiesta per fare luce su quanto accaduto. Non ci sono persone indagate.

Alberto Re è uno degli organizzatori della 43º edizione del Paladino d’oro Sportfilmfestival, la settimana del cinema sportivo in corso al Teatro Pirandello di Agrigento. In questi giorni il festival è stato coinvolto in alcune polemiche relative al costo dell’iniziativa, a carico di Comune e Regione, e alla scarsa affluenza di pubblico agli eventi in programma.