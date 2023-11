Il Paladino d’oro Sport film festival si trasferisce ad Agrigento: in mostra 40 produzioni da tutto il mondo

Il festival del cinema sportivo lascia Palermo dopo 42 anni e approda ad Agrigento, Capitale della Cultura 2025. Il Paladino d’oro Sport film festival ha accolto la richiesta arrivata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Miccichè e accoglierà spettatori e visitatori da tutto al teatro Pirandello.

Si inizia il 20 novembre con le prime proiezioni dei film finalisti, oltre 40 le produzioni internazionali, poi il 25 e 26 novembre, le due serate finali, la consegna dei premi a imprenditori, sportivi e registi con l’ormai tradizionale Gran Galá di chiusura.

«Il cinema è cultura, lo sport è cultura - ha sottolineato Roberto Oddo, direttore artistico del festival - il cinema sportivo è un connubio delle due cose, il massimo. Per chi non lo identifica bene, o non lo conoscono, per intenderci sono anche i grandi colossal, partendo da Rocky a Champion raccolta la realtà».

Entusiasta il primo cittadino di Agrigento: «Si svolge nella nostra città anche all’insegna del grande obiettivo raggiunto di Capitale italiana della Cultura - sottolinea Miccichè - vogliamo interessare una certa fetta di turismo, in primis quello sportivo appunto, ma anche un turismo di grande classe: lo sport è cultura e perché non ospitarla ad Agrigento».

E la ricaduta sul territorio è di grande impatto: turisti e visitatori hanno prenotato alberghi e strutture ricettive per oltre una settimana, sintomo che l’attrazione della kermesse cinematografica rappresenta un volano per l’intero territorio. «Ho sempre sostenuto che un euro speso per la cultura ne faccia ricadere tre sui territori - sottolinea Elvira Amata, assessore regionale allo Sport e al turismo - ed ecco che accade esattamente questo. Siamo una terra meravigliosa, dobbiamo promuovere l’Isola che passa dagli eventi culturali: e questa manifestazione è ancora più importante perché ha già in sé un know how internazionale».

Al premio internazionale cinematografico partecipano produzioni provenienti da diverse nazioni, tra queste: Stati Uniti, Brasile, Qatar, Colombia, Panama, Costa Rica, Canada, Cipro, Cina, India, Thailandia, Palestina, Iran, Russia, Kazakistan, Nuova Zelanda e nazioni provenienti da quasi tutta Europa. Edizione da record, dunque, che ha registrato 39 nazioni partecipanti e oltre150 film tra cortometraggi, lungometraggi, film olimpici, paralimpici, football e Esport film.

Il Paladino d’oro Sport film festival - patrocinato dall'Assemblea Regionale Siciliana, dall'assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, dal Parco Archeologico Valle dei Templi, dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalla Federazione Medico Sportiva, dall'Università degli Studi di Palermo, dall'USR Sicilia, dal MIG (Movimento Italiano della Gentilezza) e con il supporto di Edizioni Kalòs e Unicoop - è il più antico festival di cinema sportivo del mondo, nato nel 1979 a Palermo da una idea di Vito Maggio e Sandro Ciotti, quest' ultimo icona dei radiocronisti rai di tutti i tempi. Tra i protagonisti delle passate edizioni, registi del calibro di Tom Gries, Ted Kotcheff, Michael Mann, Luigi Comencini, Mario Monicelli, Fulvio Lucisano, Max Nosseck, Wim Wenders, Pupi Avati.