L'incidente mortale a Porto Empedocle, la comunità è in lacrime: «Non riusciamo a crederci, addio Gianluca»

«Ti avevo visto soltanto una settimana fa, dopo tanto tempo. Non potevo immaginare fosse l'ultima volta». È soltanto uno dei tanti messaggi che in queste ore vengono dedicati a Gianluca Lombardo, il ragazzo di ventisei anni che ha perso la vita in un terribile incidente a Porto Empedocle. La sua auto, una Fiat Seicento, ha preso fuoco dopo l'impatto con una Dacia, non lasciandogli scampo.

Ora l'intera comunità è sconvolta: tutta Porto Empedocle è in lacrime per la morte del ragazzo descritto da tutti come un gran lavoratore. «Conoscevi bene lo spirito di sacrificio, non ti tiravi mai indietro. È proprio vero, se ne vanno sempre i migliori», scrive l'amico Giovanni. Lacrime e rabbia, ma anche tanta incredulità tra coloro che conoscevano il 26enne: «Ho riletto più volte il tuo nome, volevo non fosse vero - scrive Maria Antonietta -. Non è possibile, non meritavi questo».

A unirsi alla lunga scia di messaggi, anche il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, che ha condiviso un post sulla pagina istituzionale del comune: «Con profondo cordoglio, esprimo il dolore di tutta la nostra comunità per la tragica perdita del giovane empedoclino Gianluca Lombardo, vittima di un incidente stradale. Le nostre sincere condoglianze vanno alla famiglia Lombardo in questo momento di immensa tristezza e disperazione. La comunità di Porto Empedocle si stringe attorno a loro, offrendo il suo sostegno e conforto».