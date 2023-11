Marina di Palma: perde il controllo e si ribalta sulla statale 115, automobilista trasportato in ospedale

Ha perso improvvisamente il controllo della sua auto e il mezzo si è ribaltato, trasformandosi in una trappola per il conducente. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dall'abitacolo un automobilista rimasto coinvolto in un incidente sulla statale 115. E' successo nella zona di Marina di Palma, frazione del comune di Palma di Montechiaro, dove l'uomo è rimasto ferito.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che l'hanno trasportato con codice rosso all'ospedale San Giacomo d'Altopasso. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica, ma dai primi accertamenti non ci sarebbero tracce di altri mezzi coinvolti. In attesa dei soccorsi e della rimozione del mezzo da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Licata, lungo la statale si sono registrati forti rallentamenti al traffico.

Due giorni fa un altro incidente si è verificato sulla statale 115, in questo caso nel territorio di Realmonte. A scontrarsi frontalmente sono stati due veicoli ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Un'auto viaggiava in direzione di Siculiana, l’altra invece verso Porto Empedocle. L'impatto è stato molto violento, entrambe le vetture sono finite nelle carreggiate opposte e la carrozzeria è andata distrutta. Lanciato l'allarme, sul luogo dell'incidente sono giunti gli operatori sanitari del 118, una squadra di vigili del fuoco e i carabinieri.