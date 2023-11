Agrigento, colpo a un distributore di benzina: in azione un rapinatore mascherato

Momenti di paura per il titolare di un distributore di benzina ad Agrigento, nella frazione di Villaseta. Un rapinatore è entrato in azione in pieno giorno nella stazione di servizio di via Caduti di Marzabotto, minacciando l'uomo, un sessantunenne di Agrigento e scappando poi con il bottino. Con lui ci sarebbe stato un complice che lo avrebbe atteso nelle vicinanze, ma gli accertamenti delle forse dell'ordine sono in corso.

In base a quanto la vittima ha raccontato alla polizia, si sarebbe improvvisamente trovato di fronte a un uomo che indossava una maschera e che ha fatto intendere di essere armato: lo ha costretto a consegnargli i soldi dell'incasso, circa quattrocento euro. Si è poi dileguato a piedi, facendo perdere le sue tracce. Quando il colpo è stato messo a segno erano presenti anche un operaio che stava effettuando dei lavori nell'area di servizio e un cliente, che però non hanno potuto fare nulla.

Nessuno è rimasto ferito, ma sono stati momenti concitati, dopo i quali è subito stato lanciato l'allarme. La polizia ha avviato le indagini per risalire ai responsabili, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere, dalle quali potrebbero emergere importanti elementi per rintracciare il rapinatore.