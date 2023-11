Donna trovata morta in casa a Ribera, forse uccisa da un'overdose

La procura di Sciacca ha disposto l’autopsia sul cadavere di una donna di 33 anni, rinvenuta stamattina cadavere dal padre nella sua stanza di una casa situata nelle campagne di Ribera.

I carabinieri della locale tenenza, coadiuvati da quelli della compagnia di Sciacca, ritengono che la giovane sia deceduta per overdose da eroina.

Non è la prima volta che il comune agrigentino è interessato da episodi di questo tipo. Fatti che hanno visto la stessa curia locale organizzare, in passato, fiaccolate e promuovere centri di ascolto in collaborazione con l’amministrazione comunale.