Licata, da tre giorni sparita una coppia di adolescenti: i genitori denunciano la scomparsa, ipotesi «fuitina»

Potrebbe essere una fuga d'amore, la cosiddetta "fuitina" siciliana, ma i genitori di due adolescenti di Licata, in provincia di Agrigento, stanno vivendo giorni di grande angoscia. Un diciassettenne e una quattordicenne sono infatti scomparsi da giovedì.

Da allora si sono perse le tracce della giovane coppia che, stando a quando hanno raccontato i familiari ai carabinieri, non era mai stati ostacolata nella loro relazione. Non si spiegherebbe, quindi, il perché dell'eventuale allontanamento volontario.

Per questo i genitori dei due ragazzi si sono rivolti alle forze dell'ordine che hanno subito avviato le ricerche dei due giovani ad Agrigento, in tutta la provincia e in zone limitrofe. I due giovanni hanno il cellulare e una piccola somma di denaro, ma rintracciarli è stato finora impossibile.