Lampedusa, 256 migranti all'hotspot: disposto il trasferimento

Sono 256, fra cui 30 minorenni non accompagnati, i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa dove, ieri (primo novembre), dopo lo sbarco di 426 persone, sono giunti altri 38 sudanesi salpati da El Amra, in Tunisia. In giornata, secondo le disposizioni della prefettura di Agrigento, verranno trasferite con il traghetto di linea 256 persone. Già ieri sera, e sono giunti all’alba a Porto Empedocle, erano stati spostati 216 migranti.

In alto le operazioni di attracco del peschereccio giunto a Lampedusa (foto di Elio Desiderio/Ansa)