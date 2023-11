A Menfi 300 persone alla festa di Halloween, ma il party era abusivo: chiuso un locale nel centro storico

L'invito alla festa era già stato diffuso da giorni, tramite social e app di messaggistica. In programma c'era un mega party per la notte di Halloween, con tanto di richiesta di indossare l'abito più pauroso per rendere indimenticabile la festa. E così, più di trecento persone hanno preso parte all'evento in un locale del centro storico di Menfi che in realtà non era stato autorizzato.

Quello che si è svolto è stato infatti un party completamente abusivo: il locale non avrebbe potuto ospitare quella quantità di persone, i titolari non sarebbero stati in possesso della licenza per organizzare eventi del genere. Poliziotti e finanzieri, i quali controlli per la notte di Halloween sono stati potenziati, hanno effettuato un'ispezione nel locale e sono subito emerse le irregolarità. Basti pensare che nella lista degli invitati i partecipanti previsti erano ottocento. Musica a palla e balli sono stati interrotti, mettendo fine alla festa che si è conclusa con l'allontanamento delle trecento persone presenti in quel momento.

Il locale è stato amministrativamente chiuso, mentre è scattato il sequestro di amplificatori e casse utilizzati durante il party. La guardia di finanza ha trovato anche quattordici lavoratori in nero e il titolare del locale è stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Sequestrata anche la lista degli invitati, i braccialetti per l’accesso e i contanti provento della vendita dei biglietti.