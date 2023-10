Cianciana sotto choc per la morte di un tredicenne, il sindaco proclama il lutto cittadino

Tragedia in provincia di Agrigento, dove un tredicenne è morto improvvisamente. E' successo a Cianciana, un paese in lacrime per quello che è successo a Nicolò Ingravidi, che sarebbe stato stroncato da "improvvisi e inaspettati problemi di salute che hanno suscitato in tutta la comunità profondo sgomento", come si legge sull'ordinanza del sindaco, Francesco Martorana, che ha proclamato il lutto cittadino.

“Lo faccio con immenso dolore. Giungano alla famiglia Ingravidi-Pullara le più sentite condoglianze dall’amministrazione comunale e personalmente mie“, scrive il sindaco della cittadina. Oggi pomeriggio, 31 ottobre, Cianciana darà l'ultimo saluto a Nicolò: i funerali saranno celebrati alle 16 nella chiesa della Santissima Trinità. Bandiere a mezz’asta negli uffici pubblici, sospensione temporanea delle attività commerciali in segno di raccoglimento e rispetto.

"Per il nostro paese - scrive l'amica di famiglia Rosi sui social - è un giorno di grande tristezza. Un bambino e il suo sorriso ci lasciano, con il cuore a pezzi. Siamo addolorati, straziati da quello che è successo, caro Nicolò. Dai la forza ai tuoi genitori per affrontare questa realtà". "Non ti dimenticheremo mai - scrivono alcuni amici del tredicenne - avevi una grande voglia di vivere, perdiamo un grande amico, un ragazzo su cui si poteva contare. Addio caro Nicolò".