Incendio in un'abitazione a Licata, il rogo scaturito da una caldaia: salvo un anziano

Tanta paura ieri sera a Licata per un incendio divampato in un appartamento in via Cacici, una traversa di corso Umberto. Intorno alle 21, un rogo si è propagato in un'abitazione dove vive un anziano.

A lanciare l'allarme sono stati i vicini che si sono accorti prima del fumo e poi delle fiamme. Immediatamente sono giunti i vigili del fuoco, alcuni sono entrati nell'abitazione tentando di salvare il proprietario e altri hanno iniziato con gli idranti a spegnere le fiamme.

Sul luogo dell'incendio sono giunti anche gli operatori del 118 che hanno soccorso il pensionato, trasportandolo precauzionalmente al pronto soccorso del San Giacomo d’Altopasso. L'uomo ha inalato fumo, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri: sono in corso indagini per scoprire la natura dell’incendio, ma secondo una prima ricostruzione, sembra che il rogo sia scaturito dal mal funzionamento di una caldaia.