Una volpe è stata fotografata e filmata, ieri sera, in via Duomo, ad Agrigento, nei pressi della cattedrale di San Gerlando. L’animale non ha creato fastidi e non appena ha visto avvicinarsi alcune persone si è rapidamente allontanato spostandosi verso il boschetto fra il Duomo e via 25 Aprile.

Nella foto la volpe