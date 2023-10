Ladri in un centro di revisione a Racalmuto: rubati attrezzi e due auto, una ritrovata sulla statale

Dopo la scia di intimidazioni è la volta dei furti, in provincia di Agrigento. Se nelle scorse settimane sono stati presi di mira agrumeti, uliveti e un vigneto che sono stati gravemente danneggiati, pochi giorni fa è stato svaligiato il magazzino di un negozio di alimentari e adesso un centro di revisione auto a Racalmuto.

E' successo in contrada Zaccanello, dove si trova una grande autoficcina che i ladri hanno passato al setaccio. Al punto da riuscire a fuggire con due auto, carrelli utilizzati per gli attrezzi e arnesi di tutti i tipi, un danno che ammonta a diverse migliaia di euro, visto che sono state rubate una Mini Cooper e una Fiat Ulisse.

Quest'ultima è stata ritrovata dai carabinieri sulla strada statale 640 e sul mezzo si stanno cercando eventuali tracce che possano aver tradito i responsabili del furto, che secondo i carabinieri sarebbero almeno due. Sono inoltre in corso gli accertamenti sullo stato dell'auto, abbandonata forse per un guasto. Le indagini sono in corso, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona.