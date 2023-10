Naro, appicca tre incendi in un mese alle saracinesche di market e sede Inps di Agrigento: arrestato

Incendiario seriale a Naro. Un 48enne si è reso protagonista di tre diversi atti in altrettanti giorni e, dopo due denunce, è stato arrestato. L'uomo, a fine settembre, aveva accatastato alcune pedane davanti alla saracinesca del supermercato Ard discount, appiccando il fuoco. Grazie alle telecamere si era potuto risalire all'autore che era stato denunciato.

Pochi giorni dopo, in via Picone ad Agrigento, cercò di incendiare la porta di ingresso dell'Inps di Agrigento. Gli impianti di videosorveglianza lo avevano ripreso mentre, in una stazione di rifornimento del Villaggio Mosè, riempiva due bottiglie di carburante utilizzate poi verosimilmente per appiccare una fiammata al portone d'ingresso dell'Inps. Visionati i filmati, l'uomo venne denunciato.

Il 48enne, per la terza volta, è entrato in scena, dando alle fiamme l'ingresso dello stesso supermercato già preso di mira. Qualcuno, però, ha visto la scena e ha allertato i carabinieri che hanno inseguito l'auto sulla quale si trovava l'uomo subito dopo aver appiccato l'incendio. Durante la perquisizione, sarebbe stato trovato in possesso di un tanica di benzina e un accendino, ma anche pare di un passamontagna e un coltello.

Il 48enne è stato trasferito al carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento in attesa dell'udienza di convalida.