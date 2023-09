Agrigento: nuova denuncia per un 48enne di Naro, è l'autore di due atti incendiari in pochi giorni

È accusato, al momento, di aver appiccato due incendi in provincia di Agrigento: alla saracinesca chiusa di un supermercato di Naro e all'ingresso della sede dell'Inps di Agrigento al Villaggio Mosè.

L'uomo 48enne di Naro, nei giorni scorsi, era stato fermato poco dopo aver messo delle pedane dinanzi la saracinesca chiusa di un supermercato della sua città ed ha appiccato il fuoco. Gli inquirenti, immediatamente, grazie alle immagini di videosorveglianza erano arrivati a lui. Era stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica.

Adesso viene accusato di un altro incendio provocato qualche giorno prima. Anche questa volta, fondamentali si sono rilevate le telecamere di videosorveglianza dell'Inps e sparsi al Villaggio Mosè. È stato ripreso mentre, in una stazione di rifornimento, riempiva due bottiglie di carburante utilizzate verosimilmente per appiccare poi una fiammata al portone d'ingresso principale dell'Inps di Agrigento. Ad accorgersi di quell'ingresso annerito è stata una guardia giurata, durante uno dei consueti passaggi, fatti nel primo pomeriggio, dalla sede dell'Inps.

Anche in questo caso il 48enne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per l'ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.