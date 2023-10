Elicottero si ribalta durante l'atterraggio di emergenza a Rimini: ferito un pilota di Agrigento

È di Agrigento uno dei due piloti feriti durante un atterraggio di emergenza a Rimini. L'elicottero militare sul quale viaggiava, insieme ad un collega, si è ribaltato nel pomeriggio di ieri (23 ottobre) in un campo. Si tratta del maggiore Ivan Tabone, cinquantunenne agrigentino, copilota.

Il velivolo, partito da Rimini, era diretto a Ravenna. Secondo una prima ricostruzione, l'elicottero, un AgustaWestland AW129 Mangusta, a causa di un'avaria ha tentato l'atterraggio di emergenza, finendo però a terra rovesciato su un fianco.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, che hanno soccorso pilota e copilota, trasportandoli all'ospedale Bufalini di Cesena. Nessuno dei due è in pericolo di vita, anche se il pilota ha riportato ferite più gravi. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri, la polizia di Stato e i vigili del fuoco. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Ravenna, per consentire alle forze dell’ordine la gestione dell’evento e far defluire i flussi di traffico della zona interessata dall’incidente.

Intanto la procura di Ravenna ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti per lesioni colpose. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Angela Scorza.

In alto l'ospedale Bufalini di Cesena (foto Ausl Romagna)