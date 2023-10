Agrigento, incendio al Villaggio Peruzzo: danneggiata l'abitazione di un professionista

Un vasto incendio è divampato, nella notte, nel quartiere Villaggio Peruzzo, ad Agrigento. Ad andare a fuoco il boschetto e, a causa del vento e delle alte temperature, il rogo è arrivato a minacciare alcune villette della zona. Le alte fiamme hanno fortemente danneggiato l’abitazione di un libero professionista.

Completamente carbonizzati un casotto, arredi esterni e altri materiali. Anche una porzione del tetto della residenza è rimasta danneggiata. Gli stessi proprietari hanno sentito l'odore di bruciato e si sono accorti dell'incendio. A quel punto, hanno allertato i vigili del fuoco.

Sul posto sono giunti i pompieri del Comando provinciale di Agrigento che hanno impiegato oltre due ore per spegnere le fiamme. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona, perlustrato l'area alla ricerca di tracce per capire se all'origine dell'incendio ci sia il dolo. Secondo prime informazioni, l’ipotesi privilegiata, al momento, è che qualcuno abbia appiccato il fuoco e le fiamme si siano rapidamente estese.