Agrigento, casa abbandonata si trasforma in una maxi discarica: rifiuti a fuoco

Cumuli di sacchetti e rifiuti ingombranti di ogni tipo. Una casa abbandonata si trasforma in una maxi discarica in via Nicone ad Agrigento e qualcuno ha anche dato fuoco all'immondizia provocando un incendio. Succede in una zona che collega il centro della città alla zona sud, in cui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare il rogo.

Eppure soltanto pochi giorni era stato lanciato l'ennesimo allarme da chi abita nelle vicinanze e dal Codacons: "E' una situazione di degrado igienico-ambientale da fare rabbrividire - dice il responsabile regionale dipartimento Trasparenza enti locali, Giuseppe Di Rosa - e Asp e Comune stanno a guardare. Abbiamo aspettato per segnalare il problema, abbiamo aspettato per capire se qualcuno provvedeva alla segnalazione chiedendone la bonifica, ma non è successo nulla". L'edificio disabitato si trova a circa centocinquanta metri da piazza Stazione: la situazione è sotto gli occhi di tutti.

"E' così da tanti mesi - prosegue Di Rosa - e aumenta sempre di più. Provvedano subito gli uffici del Comune e l’Asp ad effettuare i sopralluoghi e a ordinare la bonifica dei luoghi. Dove finiscono i benefici della differenziata che ha toccato percentuali record? Perché non rendete pubblici i dati e applicate ciò che la legge vi impone in quanto a trasparenza?".