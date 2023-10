Sciacca, picchia la madre e la ferisce: arrestato un 54enne

Aggredisce la madre, picchiandola e ferendola. È accaduto a Sciacca. L'uomo, un cinquantaquattrenne del posto, secondo una prima ricostruzione, si è scagliato contro la donna di 68 anni, schiaffeggiandola e picchiandola.

Ad intervenire, i poliziotti del commissariato di Sciacca che hanno arrestato il 54enne per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. A firmare il provvedimento è il gip del tribunale di Sciacca che ha accolto la richiesta della locale Procura della Repubblica. Il giudice ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L'uomo adesso si trova presso una struttura sanitaria il 53enne. Gli inquirenti hanno ascoltato la donna per capire se in passato si sono verificati altri episodi simili.

Due settimane fa un altro episodio di maltrattamento sempre in provincia di Agrigento, ma a Canicattì: un 40enne, in cerca di denaro, aveva aggredito e picchiato l'anziana mamma, infilzando una forchetta sulla nuca della madre. L'uomo è stato arrestato, dai carabinieri, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento su richiesta della Procura.

L'indagato, dopo la notifica del provvedimento, è stato portato nella casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento.