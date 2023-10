Incidente a Menfi, auto contro suv: 49enne in gravi condizioni trasportato in ospedale con l'elisoccorso

Incidente stradale in via Risorgimento, angolo con via Ognibene, a Menfi. A scontrarsi una Dacia Logan e un suv. Secondo una prima ricostruzione, un 49enne, alla guida dell'auto ha impattato, per cause in corso d'accertamento, violentemente contro un suv, rimanendo ferito.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure ma, in considerazione delle ferite riportate, hanno allertato l'elisoccorso. Il velivolo ha caricato l'uomo sul mezzo e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri della stazione locale e la polizia municipale che hanno effettuato i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Illesa la famiglia che si trovava a bordo del suv.